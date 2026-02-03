VN – Oggi il 1° allenamento di Rugani. Subito a disposizione? Le sue condizioni

Ieri le visite mediche e la firma sul contratto, oggi il primo allenamento. Daniele Rugani si è immediatamente tuffato nella nuova realtà viola con un unico obiettivo: riuscire a dare il proprio contributo per salvare la Fiorentina. Il centrale lucchese, arrivato dalla Juventus, si è subito messo al lavoro al Viola Park e a disposizione del tecnico Paolo Vanoli, che ha ricevuto subito rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche.