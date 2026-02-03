Ieri le visite mediche e la firma sul contratto, oggi il primo allenamento. Daniele Rugani si è immediatamente tuffato nella nuova realtà viola con un unico obiettivo: riuscire a dare il proprio contributo per salvare la Fiorentina. Il centrale lucchese, arrivato dalla Juventus, si è subito messo al lavoro al Viola Park e a disposizione del tecnico Paolo Vanoli, che ha ricevuto subito rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Oggi il 1° allenamento di Rugani. Subito a disposizione? Le sue condizioni
esclusive
VN – Oggi il 1° allenamento di Rugani. Subito a disposizione? Le sue condizioni
Ecco come sta il centrale lucchese dopo il primo allenamento
Il classe ’94 è reduce da un infortunio al polpaccio che lo tiene lontano dal terreno di gioco da dicembre, ma il recupero definitivo potrebbe essere dietro l’angolo. I prossimi allenamenti diranno di più sul suo stato di salute, ma è probabile che Rugani sia già a disposizione nella sfida di sabato contro il Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA