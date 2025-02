VN – Il pagellone del mercato: acquisti, cessioni e totale, noi la pensiamo così

Come fatto a settembre, la redazione di Violanews ha deciso di mettere a disposizione dei lettori i giudizi di una manciata dei propri componenti, che come potrete vedere sono tutt'altro che uniformi. E' il bello del forum: vi si possono trovare le opinioni più disparate. A voi, poi, dirci la vostra sull'operato della Fiorentina nella finestra invernale. In alto trovate l'opinione del direttore, Saverio Pestuggia, sotto forma di video.