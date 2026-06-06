Gabriele Conti è uno dei tanti profili interessanti messosi in mostra con la Primavera di Galloppa. Un centrocampista con il vizio del gol, che la scorsa estate ha firmato il suo primo contratto da professionista. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Conti cambierà presto agente. Preso verrà ufficializzato il suo passaggio alla Estilo10 Football Management.
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VN – Il giovane Conti cambia agente. Nei prossimi giorni l’annuncio
Possibili novità per Gabriele Conti. Nei prossimi giorni arriverà il cambio di agente
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