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VN – Gudmundsson, sondaggio di una squadra di Serie A. La situazione

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L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson è sempre più attenzionato, con un club di Serie A che starebbe monitorando l'islandese.
Nicolò Schira

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson è sempre più attenzionato, con un club di Serie A che starebbe monitorando la situazione legata al giocatore viola. L'islandese non ha brillato nelle ultime stagioni in maglia Fiorentina, e la dirigenza viola, che tra i vari compiti questa estate avrà anche quello di cercare di ridurre il monte ingaggi, potrebbe valutare delle soluzioni in uscita per il classe '97. Nel frattempo, l'Atalanta ha messo gli occhi addosso sul fantasista, con gli orobici che starebbero monitorando l'andamento della situazione anche se al momento non è intavolata nessuna trattativa.

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