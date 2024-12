VN – Dodò, pronto il rinnovo: il piano della Fiorentina per Kayode

Dodò sta convincendo sempre di più. Da inizio stagione sta dimostrando di essere uno dei giocatori di maggior livello della rosa della Fiorentina. Pochissime le partite saltare fino a questo momento (tranne l'ultima di campionato per squalifica), così come quelle giocate e terminate con un voto sotto la sufficienza. E per proseguire proprio su questa scia, il club viola è pronto anche al rinnovo di contratto per il terzino brasiliano , con un'offerta di prolungamento fino al 2029 . Appuntamento per il mese di gennaio.

Kayode in partenza?

Se le cose stanno andando bene per Dodò, quelle per un altro calciatore, dello stesso ruolo, non stanno proseguendo come tutti si aspettavano. Kayode è uno dei grandi punti interrogativi di questa prima parte di stagione della Fiorentina: poco minutaggio, ma soprattutto prestazioni non all'altezza, quando Palladino lo ha fatto scendere in campo. Ecco perché, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, se dovesse arrivare un'offerta interessante, il club viola è anche pronto a cederlo a titolo definitivo. Però, se così non dovesse essere, la dirigenza gigliata prenderebbe anche in considerazione l'ipotesi di un prestito, con o senza diritto o obbligo di riscatto. Tra le interessate c'è sicuramente il Parma, che già ha provato a farsi avanti nei giorni scorsi.