Valentini, l’ultimo dei parametri 0. Da De Gea in giù, i migliori affari viola

Il periodo è quello giusto, in attesa di gennaio molti tifosi viola avranno compilato la loro personale lista dei desideri in vista di gennaio. Un regalo però è già in arrivo, Nicolas Valentini. Il centrale ormai ex Boca Juniors è pronto per arrivare a Firenze. Pradè e Goretti sono riusciti a strapparlo alla concorrenza, prendendolo a parametro 0. Il suo contratto con gli Xeneizes scadeva proprio a fine 2024. I parametri 0 negli ultimi anni hanno sempre più peso, visto il costo nullo del cartellino. Il re indiscusso di questo tipo di operazioni è Beppe Marotta, ma anche la Fiorentina negli ultimi anni ha piazzato degli ottimi colpi a "gratis". Vi proponiamo una piccola lista dei migliori...