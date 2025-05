Un Ranieri l’ha (ri)fondata, uno l’ha perduta, uno la riporterà dove merita

Non vogliamo perderci troppo in elogi di un giocatore, Luca Ranieri, che pure se li merita per il suo spirito e tutto quel che mette in campo. Solo che tutto quel che di buono si poteva dire del capitano l'ha messo giù bene il nostro vice direttore nella giornata di ieri, dunque non serve ripeterci. Andiamo un po' oltre, pensiamo al futuro e alla sfida con la Roma dell'omonimo ed ex viola Claudio.