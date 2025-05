Crederci, sempre: l’esempio di capitan Ranieri e una Fiorentina che non molla

Uno su mille ce la fa

Non è un fenomeno Luca Ranieri, lo so. Dico di più: nelle serie minori ce ne sono tanti con le sue qualità tecniche. E lui avrebbe potuto rimanere a quel livello senza le giuste sliding doors, la giusta dose di fortuna, ma solo con quella non vai lontano. Lui ha dimostrato una determinazione e una grinta sopra la media, quella che mette su ogni contrasto, su ogni palla. Ci crede sempre. Anche quando deve sganciarsi in avanti, trasformandosi in un "braccetto moderno". Anche quando deve buttarla dentro in uno stadio da 60mila persone. E' diventato tante cose che, da fuori, erano difficilmente immaginabili. Anche un avversario odiato, forse ai primissimi posti per tante tifoserie della Serie A, perchè a volte esagera, va in trance agonistica. Ma è la sua forza, è quello che gli ha permesso di andare oltre i suoi limiti, di passare da esubero a capitano in due anni.