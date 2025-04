Luca Ranieri squalificato: le soluzioni di Palladino per Fiorentina-Roma

Raffaele Palladino, per la seconda volta in campionato dovrà fare a meno del capitano Luca Ranieri (quinta assenza considerando tre gare di Conference, di cui in due è rimasto in panchina per 90'). In Serie A soltanto alla prima giornata contro il Parma non è sceso in campo, vista la squalifica per somma di ammonizioni subita la stagione precedente. In quel caso i tre centrali furono Quarta, Pongracic e Comuzzo.