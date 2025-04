I lampi di Gud e Mandragora, l’ingenuità di Ranieri e i muscoli di Palladino

6,5 all'assist di Gudmundsson per Adli. In una stagione in cui l'islandese si è acceso a intermittenza, una delle perle è sicuramente il passaggio per il gol dell'uno a zero dell'ex rossonero, bravo anche lui a essere subito decisivo al ritorno tra i titolari. Ma l'imbucata quasi no look dell'attaccante di Palladino è roba per palati fini, magari di buon auspicio per l'ultima, decisiva, tranche di stagione.

7 ai muscoli di Palladino. Ci vuole un fisico bestiale per allenare la Fiorentina. Il giovane tecnico lo ha toccato con mano alla sua prima stagione in riva all'Arno ma arrivare a maggio ancora in corsa su due obiettivi, significa avere i risultati dalla propria parte. A proposito, ieri i pettorali e gli addominali definiti come quando giocava, li ha anche fatti intravedere: si indovinavano benissimo dalla t-shirt che ha sfoggiato a bordo campo nella ripresa.

8,5 alla rovesciata di Mandragora. Tutti in piedi per Rolly. Sugli spalti e anche in panchina. L'esecuzione del gesto tecnico più spettacolare per antonomasia gli vale di per sé il voto felliniano, senza contare che è stato decisivo per mettere la partita sul binario giusto dopo le difficoltà iniziali della Fiorentina. E' valso il prezzo del biglietto, come si diceva una volta.