Tzimas, Konstantelias, Kostoulas: perché la Fiorentina guarda così tanto in Grecia

Fiorentina, 3 nomi in 3 mesi

Di tutti questi nomi che vi abbiamo fatto - e credeteci, presto imparerete a conoscerli piuttosto bene perché sono calciatori veramente dotati che faranno strada - ce ne sono tre che, nell'arco di pochi mesi, sono stati accostati dai media greci alla Fiorentina. Lo scorso inverno Stefanos Tzimas (2006) del Norimberga era un nome buono per fare il vice Kean e poi cominciare a sostenere il peso dell'attacco viola dal 2025/26, ma alla fine l'ha spuntata il Brighton che l'ha lasciato in prestito in Germania fino a fine stagione acquistandolo per poco più di 20 milioni di euro. Poi è rimbalzato il nome del fantasista del PAOK di Salonicco Giannis Konstantelias (2003), che nella penisola ellenica assicurano essere stato seguito da vicino proprio nell'ultima partita con la Scozia da scout viola che lo hanno visto segnare e dare spettacolo con le sue giocate di fino. Infine, giusto l'altro ieri, è tornata a farsi sentire una voce che vorrebbe pronta un'offerta altissima per il 2007 Charalampos Kostoulas, attaccante dell'Olympiacos che viene regolarmente schierato in questa stagione al fianco di El Kaabi, un nome che a Firenze ci ricordiamo tutti fin troppo bene. Risposta dei biancorossi? Picche, ma la terza traccia di mercato in tre mesi che porta in Grecia per una società come la Fiorentina che conta sulle dita di una mano i giocatori ellenici nella propria storia (Vryzas, Vakouftsis, Panagiotis Koné in prima squadra, Antzoulas e Charalampoglou nelle giovanili...) è segno di una tendenza da tener d'occhio.