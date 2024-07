"In tutti questi anni all'interno della società non credo di aver mai visto un giovane di così alta prospettiva vestire i nostri colori", diceva qualche mese fa Tino Cornaggia, il presidente del Sancolombano. "Esce in conduzione palla al piede senza mostrare alcun timore. Sta ancora imparando la lingua, ma per riuscire a mettere ordine nel reparto gli occorre giusto uno sguardo, un gesto o un grido"