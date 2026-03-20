Tra Palace e Fiorentina c’è… Kouamé! Affare saltato, motivo e quanto sarebbe costato

L'inaspettato retroscena che collega l'ivoriano a Crystal Palace e Fiorentina: lo scontro in Conference League tra le due è l'occasione per rievocare un clamoroso intreccio di mercato

Matteo Torniai Redattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 12:14)

Certe storie nel calcio sembrano già scritte. Poi incombe un episodio, e cambia tutto. È il caso di Christian Kouamé, uno dei protagonisti indiretti della sfida europea tra Fiorentina e Crystal Palace nei quarti di finale di Conference League.

Il retroscena: tutto fatto con il Palace — Torniamo alla stagione 2019-20. Kouamé, classe 1997 (all’epoca 21 anni, prossimo ai 22), è una delle rivelazioni del Genoa: 11 presenze, 5 gol e 3 assist. Numeri e prestazioni da giocatore in rampa di lancio, tanto che il trasferimento al Crystal Palace è praticamente definito per circa 22 milioni di euro.

Poi, però, il destino cambia le carte in tavola: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro nel novembre 2019. Operazione e sei mesi di stop. L’affare salta, lasciando tutti a mani vuote: il Genoa perde una grande plusvalenza, il giocatore una chance in Premier League.

“Se non mi fossi infortunato sarei andato al Crystal Palace, ma non ho rimpianti. Firenze era nel mio destino”, dirà lui mesi dopo.

Entra in gioco la Fiorentina — A inserirsi è la Fiorentina, che il 31 gennaio 2020 lo acquista in prestito con obbligo di riscatto (circa 15,5 milioni). Una scelta coraggiosa, fatta dopo attente valutazioni mediche.

Kouamé rientrerà per la stagione successiva e resterà a Firenze fino a gennaio 2026, mettendo insieme 155 presenze, 11 gol e 17 assist. Numeri non esaltanti, ma accompagnati da spirito di sacrificio e duttilità, qualità che gli hanno permesso di ritagliarsi comunque un ruolo sempre, in qualche modo, di primo piano. Dalla corsa sotto la Fiesole contro la Juventus (settembre 2022) alla rete decisiva sempre in casa contro l'Atalanta (per il 3-2 finale, nel settembre 2023).

Nel mezzo, anche due esperienze in prestito: all'Anderlecht e all’Empoli (in cui subirà il secondo infortunio al legamento crociato, questa volta destro).

Il presente: come sta andando all'Aris? — A gennaio 2026, Kouamé ha lasciato Firenze a titolo definitivo per l’Aris Salonicco, firmando un contratto annuale. Finora, però, il suo impatto è stato limitato: appena 5 presenze per un totale di 183 minuti.

Un avvio in sordina, lontano da quelle aspettative che anni fa lo vedevano pronto al grande salto internazionale.

Un destino diverso — Nel recente passato viola era quasi difficile immaginare una Fiorentina senza in rosa Kouamé. Adesso che il tempo stava iniziando a fare il suo corso e a smorzare quei ricordi e pensieri, ecco che tutto riaffiora. Kouamé avrebbe potuto essere protagonista in Premier League già nel 2020. Invece, la sua carriera ha preso un’altra direzione in favore della "sua" Firenze (a 16 anni arriva in Italia grazie al Prato). Senza rimpianti, almeno a parole. Ma con la sensazione che, in quel novembre del 2019, qualcosa, nel destino dell'ivoriano, sia cambiato per sempre.