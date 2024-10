Stovini a VN: “Vi svelo la vera forza del Lecce. Comuzzo è già un punto fermo”

La vittoria con il Milan ha ridato ossigeno ed entusiasmo alla Fiorentina. Ma alla ripresa dopo la sosta l'impegno che attende i viola è di quelli da non sottovalutare. I ragazzi di Palladino saranno infatti di scena al Via del Mare contro il Lecce, stadio che lo scorso anno è stato teatro di una sfida dolorosissima per i gigliati. E Violanews.com ha contattato in esclusiva per parlare della partita Lorenzo Stovini, che ha il cuore viola ma ha scritto pagine importantissime proprio in Salento: