Fiorentina, fidati di me. Kean in testa per XG in Serie A

Moise Kean è in testa in tutta la Serie A per creazione di occasioni da gol. Numeri importanti da tradurre sul campo

Redazione VN 12 ottobre 2024 (modifica il 12 ottobre 2024 | 07:12)

Aveva sempre detto di voler dimostrare sul campo. E per ora, poco da dire, la fiducia è stata ben riposta. Moise Kean ha avuto un impatto mica male nel mondo viola, tanto che - come spiega il Corriere Dello Sport - è il calciatore più pericoloso del campionato italiano. L'ex Juve voleva il riscatto dopo una stagione da zero reti e ci sta decisamente riuscendo.