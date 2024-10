La lombalgia non dà tregua a Kean: sta meglio ma serve cautela

Kean e quel problema alla schiena. Come sta l'attaccante della Fiorentina?

Moise Kean sta continuando le terapie al "Viola Park" per risolvere la lombalgia che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. Il problema alla schiena dovrà essere risolto entro la prossima settimana per permettere all'attaccante di essere al meglio alla ripresa del campionato. L'attaccante sta meglio, ma la situazione è in continuo aggiornamento.