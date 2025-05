Segna e vince pochissimo, ma è vivo. Venezia e il problema piccole per i viola

Se la Fiorentina piange... il Venezia non ride. Affatto. La classifica dei lagunari è pressoché disperata, e le residue speranze di salvezza passano in maniera quasi decisiva dalla sfida di domani contro i viola, altrettanto a caccia di punti per alimentare le (sempre minori) chance per l'Europa che conta. La squadra di Di Francesco è reduce da un pareggio amaro contro il Torino, condizionato da un rigore poco chiaro per i granata nella parte finale di gara per un tocco di mano dubbio. Una vittoria all'Olimpico avrebbe significato uscire momentaneamente dalla zona rossa per la prima volta in stagione (!). Ma per gli arancioneroverdi il 2024/'25 è stato costellato di rimpianti, occasioni sprecate, sconfitte non meritate.