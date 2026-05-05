È un incubo fin dalla partenza la gita romana
Il commento in rima
Roma-Fiorentina: viola in gita scolastica di fine stagione
Non vede l'ora di tornare a casa la gigliata carovana
Brescianini la sosta in autogrill per problemi al pulmino
Pongracic il diluvio che si abbatte su Roma fin dal mattino
Gudmundsson la guida che non si sente
Gosens il tram stracolmo di gente
Fagioli la tasca vuota rimasta senza portafoglio
Harrison la buca davanti al Campidoglio
Ndour il conto spropositamente salato
Solomon il disperso dopo tante ore ritrovato
Di rientro a casa Ranieri è la coda sull'anulare
De Gea l'autista abbattuto che non sa più che fare
Dodò l'incidente quando ormai Firenze era vicina
In Vanoli disperazione crescente come il prezzo della benzina
In gita a Roma per svagarsi dopo un periodo delicato
Tornato a casa più nervoso e con il volto stremato,
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