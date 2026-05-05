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Il commento in rima

Roma-Fiorentina: viola in gita scolastica di fine stagione

Roma-Fiorentina: viola in gita scolastica di fine stagione - immagine 1
Fiorentina a Roma come se fosse in gita scolastica di fine stagione.
Lorenzo Mazzanti

È un incubo fin dalla partenza la gita romana

Non vede l'ora di tornare a casa la gigliata carovana

Brescianini la sosta in autogrill per problemi al pulmino

Pongracic il diluvio che si abbatte su Roma fin dal mattino

Gudmundsson la guida che non si sente

Gosens il tram stracolmo di gente

Fagioli la tasca vuota rimasta senza portafoglio

Harrison la buca davanti al Campidoglio

Ndour il conto spropositamente salato

Solomon il disperso dopo tante ore  ritrovato

Di rientro a casa Ranieri è la coda sull'anulare

De Gea l'autista abbattuto che non sa più che fare

Dodò l'incidente quando ormai Firenze era vicina

In Vanoli disperazione crescente come il prezzo della benzina

In gita a Roma per svagarsi dopo un periodo delicato

Tornato a casa più nervoso e con il volto stremato,

 

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