Richardson, Palladino, il modulo: perché Amrabat deve restare alla Fiorentina

Non sta andando male. "Con lui è nato un grande rapporto perché non lo conoscevo come uomo. Ho conosciuto un grande uomo e mi ha dato disponibilità nonostante le voci di mercato, perciò l'ho buttato in campo e ha fatto una buona prova. Vedremo quello che succederà, ma io sono contento di averlo e sarei felice di allenarlo tutto l'anno" , ha detto il tecnico viola dopo aver lanciato Amrabat dal 1' contro il Friburgo, nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Non c'era molto spazio per gli esperimenti, se il classe 1996 ha giocato significa che il legame è forte. (continua dopo la foto)

Omnia vincit Amir

E la doppia mandata potrebbe averla data la dirigenza viola acquistando un connazionale di Amrabat, Amir Richardson, dal Reims: "Certo che ho parlato con Sofyan", ha detto l'ultimo arrivato in conferenza. "Mi ha parlato solo bene della Fiorentina, un club ideale per un giovane che vuole fare un passo avanti nella propria carriera". Ma magari anche per un non più giovane che deve ritrovare la propria versione migliore. I due sono allineati nella considerazione del club gigliato quale "tappa importante" del percorso: lo saranno anche sulla mediana viola in tutta la stagione? Palladino si augura di sì, Richardson pure: "Sta a lui decidere". E poi, in caso di permanenza, deciderà l'allenatore chi far giocare tra i due, Mandragora e Bianco. Italia-Marocco, praticamente: solo che in palio non c'è un Garpez, ma un paio di posti nell'Undici della Fiorentina.