A Parma Palladino punta sui migliori

Il probabile schieramento della Fiorentina a Parma con il tecnico Palladino che non farà sconti: in campo tutti i migliori del momento.

Parma è ormai dietro l'angolo e, scrive il Corriere dello Sport, Palladino continua a premere forte sul piano dell'intensità e provare una difesa con Pongracic, Lucas Martinez Quarta e Cristiano Biraghi. Da loro, e da Terracciano, Palladino partirà per mettere le basi del primo undici da allenatore della Fiorentina. In mezzo al campo Mandragora e Amrabat favoriti su Bianco e sul nuovo arrivato Richardson, mentre sugli esterni agiranno Dodo e Parisi. Davanti Sottil sembra aver recuperato, con lui probabilmente Colpani, a supporto di Kean. Giocano i migliori, nessun calcolo in vista del crocevia europeo in programma giovedì 22 agosto.