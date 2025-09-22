Quel gesto di De Gea che fa capire come sta davvero la Fiorentina

Quanta confusione in casa Fiorentina. Pioli, Pradé, la mentalità...Avete visto cosa ha fatto De Gea nel secondo tempo?

Tommaso Ormini 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 12:31)

Tanta, troppa confusione. Questo può essere il riassunto di Fiorentina-Como, ma in generale di questo inizio di stagione della Fiorentina. Un precampionato a parlare di obiettivi, di Champions League, di voglia di vincere un trofeo. Tutto bellissimo sulla carta, poi però c'è il campo, e lì la Fiorentina al momento ha dimostrato di non essere pronta. Le gambe non vanno, la testa men che meno. La forma fisica della squadra di Pioli sembra quella di una squadra a fine stagione dopo 60 partite giocate, la verità è che siamo solo all'inizio.

Pradé conferma la scelta di... De Gea — Sul risultato di pareggio, verso il settantesimo minuto, ai più attenti non sarà sfuggito il gesto compiuto da David De Gea. Dopo un tiro da fuori di Nico Paz, al 76', l'estremo difensore viola compie una buona parata, respingendo il pallone verso il centro dell'area. Su quel pallone ci va Sohm, che con un colpo di testa la indirizza nuovamente verso De Gea per poter fargliela prendere con le mani. Lo spagnolo invece la stoppa di petto e la porta verso il limite dell'area sinistro, attendendo la pressione del Como per prenderla con le mani. Come a dire: "Ci va bene il pareggio". La conferma arriva dal ds Pradé nel post partita: "Nel finale era meglio gestire il pareggio". La domanda sorge spontanea: la Fiorentina non ha la mentalità da grande squadra, o in questo momento, sta solamente ammettendo i propri limiti?

Pioli is not on fire — L'arrivo di Pioli ha generato un grande entusiasmo quest'estate, ma la fiamma sembra già essere finita. Dopo un buon precampionato, la Fiorentina in gare ufficiali non è mai stata convincente. La squadra sembra scarica, prevedibile, fragile. I gol subiti nel finale sono ormai un marchio di fabbrica e il tecnico, che doveva rappresentare l’esperienza e la solidità, oggi appare come il simbolo della confusione generale. Moduli cambiati, sostituzioni che non apportano niente alla partita, questa è la Fiorentina di Stefano Pioli, che non è decisamente "on fire".