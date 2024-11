Quando torna Gudmundsson? Firenze reclama il 10, la data nel mirino è chiara

Quando torna?

Nei tempi di recupero iniziali si parlava del dopo sosta di novembre e adesso ci siamo quasi. Nelle prossime settimane il giocatore islandese lavorerà sodo per tornare in campo, con la Fiorentina che spera di riaverlo a disposizione per la sfida casalinga del 1° dicembre contro l'Inter, anche se per adesso non è cosa certa, anzi. È possibile che i tempi siano anche leggermente più lunghi, perché molto dipenderà da lui. Dunque, Firenze e Palladino sperano di rivedere in campo il suo giocatore migliore il prima possibile, visto troppo poco in questo inizio di stagione, nonostante le tre reti segnate in altrettante partite.