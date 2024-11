Ricorso Gudmundsson, e ora? Gli scenari tra Islanda, Fiorentina e Genoa

" Questo ricorso influirà sull'attuale stagione di Gudmundsson? " Almeno dal punto di vista tecnico no. Il giocatore dopo aver smaltito l'infortunio tornerà a disposizione di Palladino in tutto e per tutto. Il processo, come scritto sopra, avverrà alla fine di questa stagione. Ovviamente abbiamo specificato, dal punto di vista tecnico, perché come detto anche da Gudmundsson: "Questo è stato un anno difficile, onestamente, e non facile da affrontare mentalmente. La sentenza mi dà un certo sollievo". Dal punto di vista mentale, nessuno può sapere in che modo reagirà il calciatore islandese, ma sicuramente Palladino e il suo staff sapranno già cosa fare

Genoa

Forse la più difficile delle domande, riguarda proprio la situazione tra la Fiorentina e il Genoa: "La squadra viola dovrà risedersi con la società rossoblù per trattare il riscatto dell'islandese?". Il 13 di settembre nella conferenza fiume di fine mercato Pradé rispose così alla domanda sul processo di Gudmundsson e sulla tutela nella fase di trattativa per questo specifico caso: "Per Gudmundsson ci siamo tutelati al 100%, anche se sappiamo che il giocatore non rischia nulla. Il nostro è un prestito con obbligo o diritto. Se la sentenza esce prima del 15 di giugno sappiamo già come operare. Siamo tutelati perché i nostri avvocati hanno letto tutte le carte del processo". Adesso rimangono da capire quali saranno le tempistiche per vedere se l'accordo con il Genoa andrà rimodulato oppure rimarrà tutto in mano alla Fiorentina. Nel secondo caso Pradé e i suoi potrebbero decidere di avvalersi del riscatto dell'islandese oppure no, ma senza nessuna pressione esterna. Per rispondere bene a questa domanda servirà ancora del tempo e magari qualche dichiarazione di Pradé, ma al momento la stagione di Gudmundsson in viola, seppur costellata di problemi, non è a rischio