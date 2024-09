Pongracic, ci sei? Le sorti di un’intera stagione sono tutte nei suoi piedi

Nessuno come lui

Nelle prime partite Pongracic sembrava totalmente fuori contesto, come se gli mancassero i riferimenti: in effetti di riferimenti un centrale a tre ne ha pochi, magari giusto il centravanti se si gioca a uomo, ma il suo compito è quello di fungere egli stesso da perno per tutto il reparto. La candida ammissione da parte dell'ex Lecce di non aver mai giocato a tre poteva mettere in guardia, ma una volta chiuso il mercato con Gosens i giochi erano fatti. E se Pongracic non gira, o semplicemente viene squalificato o si fa male? Al suo posto, contro Venezia e Atalanta, ha giocato Ranieri, che però sembra ancora meno autorevole nel ruolo. Quarta non è stato mai provato, quindi deduciamo che non sia una soluzione, Comuzzo, Biraghi, Kayode sono terzi di difesa, Moreno, che ha assicurato di saper stare al centro oltre che a destra, è appena arrivato. E' evidente che non ci sono rimpiazzi per il pur insufficiente Pongracic di inizio stagione. E allora, se difesa a tre deve essere, o lui o lui. Sperando che il tempo e il lavoro in allenamento gli abbiano dato una mano. (continua sotto la foto)