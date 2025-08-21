Roberto Piccoliè a un passo dal diventare un giocatore della Fiorentina: il Cagliari è pronto ad incassare 25 milioni più due di bonus con una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Lo scorso anno l'attaccante ha segnato 12 reti di cui 10 in campionato, diventando il primo giocatore italiano nato nel ventunesimo secolo ad andare in doppia cifra in una singola stagione di Serie A.
Piccoli e quella Youth League da dominatore: chiedere al City di Palmer e Bernabè
Alla corte di Stefano Pioli - da sua richiesta - arriva dunque un giocatore incisivo, con caratteristiche simili a Moise Kean con il quale si potrà alternare nel corso della stagione visti i tanti impegni che la Fiorentina dovrà affrontare. Ma che fosse un giocatore con il fiuto del gol Roberto Piccoli l'ha sempre dimostrato, fin dai tempi dell'Atalanta dove è stato notato da Gasperini che l'ha fatto esordire in Serie A contro l'Empoli all'età di 18 anni.
E' nell'anno successivo che ha dimostrato di avere un gran senso del gol, quando si è aggiudicato il titolo di capocannoniere nell'edizione 2019/20 della Youth League (competizione che quest'anno disputerà anche la Fiorentina per la prima volta nella sua storia). Piccoli ha realizzato 8 gol insieme all'attuale punta del PSG Gonçalo Ramos, allora una promessa del Benfica finalista sconfitto dal Real Madrid.
Nella fase a gironi del torneo, Piccoli è stato la bestia nera del Manchester City di Palmer e Bernabé. Nelle due partite disputate ai gironi Piccoli ha segnato un gol all'andata (vinta per 1-3 dal club bergamasco) e un gol al ritorno (vinto per 1-0). Le sue reti hanno permesso all'Atalanta di vincere il girone davanti a Shakhtar e Dinamo Zagabria e accedere agli ottavi dove però è stata eliminata ad opera del Lione di Rayan Cherki ai calci di rigori dopo un pareggio per 3-3 al termine del tempo regolamentare. Di quelle tre reti segnate due sono proprio del futuro attaccante della Fiorentina. Meno fortunato ai rigori dove il tiro gli è stato parato dal portiere Margueron.
Ora tocca a Firenze scoprire se quel fiuto del gol mostrato sin da giovanissimo saprà fare la differenza anche su un palcoscenico ancora più ambizioso.
