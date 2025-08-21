Piccoli e quella Youth League da dominatore: chiedere al City di Palmer e Bernabè

E' nell'anno successivo che ha dimostrato di avere un gran senso del gol, quando si è aggiudicato il titolo di capocannoniere nell'edizione 2019/20 della Youth League ( competizione che quest'anno disputerà anche la Fiorentina per la prima volta nella sua storia ). Piccoli ha realizzato 8 gol insieme all'attuale punta del PSG Gonçalo Ramos, allora una promessa del Benfica finalista sconfitto dal Real Madrid.

Nella fase a gironi del torneo, Piccoli è stato la bestia nera del Manchester City di Palmer e Bernabé. Nelle due partite disputate ai gironi Piccoli ha segnato un gol all'andata (vinta per 1-3 dal club bergamasco) e un gol al ritorno (vinto per 1-0). Le sue reti hanno permesso all'Atalanta di vincere il girone davanti a Shakhtar e Dinamo Zagabria e accedere agli ottavi dove però è stata eliminata ad opera del Lione di Rayan Cherki ai calci di rigori dopo un pareggio per 3-3 al termine del tempo regolamentare. Di quelle tre reti segnate due sono proprio del futuro attaccante della Fiorentina. Meno fortunato ai rigori dove il tiro gli è stato parato dal portiere Margueron.