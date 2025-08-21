CorSport: “Fiorentina-Piccoli, ci siamo: è il colpo più costoso della storia viola”

La Fiorentina è sempre più vicina all'attaccante classe 2001 del Cagliari

Nel pomeriggio di ieri la Fiorentina ha effettuato una forte accelerata per Roberto Piccoli , attaccante classe 2001 del Cagliari. Commisso verserà nelle casse dei sardi 25 milioni di euro più bonus per un'operazione a titolo definitivo. Nonostante manchi ancora l'ufficialità Piccoli firmerà un contratto valido fino al 2030 e a partire da oggi le parti lavoreranno per limare gli ultimi dettagli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Fiorentina aveva provato ad accordarsi con il Cagliari attraverso la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, in modo tale da rimandare la parte più consistente dell'esborso al prossimo anno. La società sarda invece ha preferito ricevere l'esborso subito per destinarlo al mercato in entrata. La società viola ha creduto molto nelle qualità del giocatore, tanto da investire la somma in potenza più onerosa della propria storia (se verranno concretizzati i bonus).