Palladino e il Fagioli magico: seminare senz’acqua “a caccia di giganti”

"Jack e la pianta di fagioli" (Jack and the Beanstalk) è un racconto popolare inglese, diffuso in Gran Bretagna e Stati Uniti. La prima pubblicazione attestata è addirittura datata 1807, anche se l'autore originale è ignoto. Ne esistono numerose varianti, ed è noto con diversi titoli; in italiano "Jack" diventa talvolta "Giacomino". Nel nostro caso l'adattamento viola con licenza fiabesca - ci sia concessa - non può che diventare Palladino e il "Fagioli magico". Proprio come il protagonista della storia, Palladino ha chiesto di fare un investimento importante per poter allenare il calciatore a Firenze. Perché Fagioli ancora non è titolare? È una domanda che giriamo a Raffaele Palladino, unico deputato a rispondere (lo ha fatto nel post partita di Lecce). Allo stesso tempo siamo sicuri che presto lo sarà. A fronte di questo non vogliamo credere che il tecnico gigliato voglia o possa "gettare il Fagioli dalla finestra", come fatto dalla madre del ragazzo nella fiaba.