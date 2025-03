Fagioli “part-time” incide e si vede, quando lo vedremo a tempo pieno?

Fagioli sì, non c'è altra strada

Perché Fagioli ancora non è titolare? È una domanda che giriamo a Raffaele Palladino, ma allo stesso tempo siamo sicuri che presto lo sarà. Non c'è altra strada. Non possiamo credere che rischi di non esserlo ancora. E non solo per l'emergenza a centrocampo e per la nuova mediana a tre varata ieri sera. A Napoli mancherà sicuramente Mandragoraper squalifica ed è probabile che anche l'alter-ego Adli debba dare ancora forfait. Eppure non sono le defezioni che dovrebbero creare lo spazio per l'ex Cremonese. Fagioli deve ritrovare il ritmo partita, ma una volta che sarà al 100% siamo convinti che la Fiorentina non possa prescindere dalla sua qualità e visione di gioco, anche e soprattutto nel centrocampo a tre. Alla lunga se Fagioli si allena bene ed è a posto fisicamente non può non trovare spazio, anche per via dell'investimento fatto dalla società per prelevarlo dalla Torino sponda bianconera. Ora sta a lui (e a chi lo ha voluto fortemente sul mercato) dimostrare che li vale tutti, in campo.