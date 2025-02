Onofri a VN: “Gudmundsson sa vincere le partite da solo. Riscatto? Tutta la vita”

Gli infortuni, per uno con la sua mobilità, sono un aspetto pesantissimo. A Genova giocava 'da solo'. Non aveva vincoli tattici precisi da seguire. Giocava nell'attacco a due, ma non era la seconda punta. Andava in giro per il campo dove l'istinto gli suggeriva. Se invece gli imponi un posizionamento, sia in fase difensiva che offensiva, limiti la sua fantasia e il suo estro. Attenzione, non voglio dire che sia uno che se ne frega di ciò che gli accade intorno: al Genoa dava una mano anche in ripiegamento. Ma il tutto era sublimato da questa libertà in campo. Questa può essere una delle ragioni, ma non l'unica.