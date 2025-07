La storia di Ranieri Salvini a VN: dalla Fiorentina ai lavori umanitari in Africa

Un mezzo per cambiare il mondo. È questo l'obiettivo di Ranieri Salvini, ex calciatore delle giovanili di Fiorentina ed Empoli, con il calcio principale protagonista della sua vita fin da piccolo. Adesso però, lo sport più praticato del mondo, lo usa per far del bene. Dalla Grecia al Sudafrica, passando per il Brasile, sempre con il pallone come principale ausilio. Un libro uscito da poco (La via dello sport), scritto per arrivare a più persone possibili, per far conoscere cose che purtroppo non tutti conoscono. La redazione di ViolaNews si è subito interessata all'argomento, tanto che sarà presente alla sua seconda presentazione del libro il 17 luglio (IN FONDO LA LOCANDINA). Però adesso lasciamola parola a lui, per farci raccontare meglio la sua magnifica esperienza