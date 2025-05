La Roma “invincibile” tra Betis e Betis: questa Fiorentina è ancora papabile?

Da dicembre senza sconfitte — Avete letto bene, l'ultima sconfitta della Roma risale al 15 dicembre dell'anno scorso, quando gli uomini di Ranieri (appena subentrato a Juric) persero in casa del Como per 2-0. Girone di ritorno quasi parallelamente opposto quello della Roma rispetto a quello d'andata, visto che ancora deve trovare una sconfitta. I giallorossi arrivano a mille alla sfida con la Fiorentina vista l'impresa ottenuta a San Siro nell'ultimo turno,che ha complicato anche la strada dei viola in campionato. I viola, d'altro canto, arrivano a Roma da quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei, ma sicuramente più stanchi visto gli impegni europei

Dove sarà la testa? — Palladino ha sempre dichiarato di voler lottare fino alla fine per tutti gli impegni, quindi quello di Roma, in teoria, ha la prevalenza al momento. Una vittoria a Roma può veramente voler dire essere tra i favoriti per un posto Champions League, anche perché nel doppio confronto con le sue competitor, la Fiorentina ha molti scontri a favore. Juventus, Lazio e per il momento Roma sono a favore dei viola, aspettando sia la sfida di domenica che il ritorno in casa con il Bologna (altrettanto decisivo). La stanchezza di Siviglia si farà sentire? La squadra tornerà oggi a Firenze (QUI IL VIDEO IN AEROPORTO), dopo aver svolto lo scarico post partita in Spagna. Due i giorni per preparare la sfida, per poi ripartire domenica in direzione Roma. La Fiorentina è attesa da una settimana di fuoco, che può portarla a giocare la terza finale consecutiva di Conference e/o credere ancora nel sogno Champions, a spegnere entrambi i sogni.

Il ritorno di Bove e un occhio alle altre — Sarà per la prima volta di Bove all'Olimpico (con la Roma), da non giocatore giallorosso. Un ritorno commovente, sopratutto per ciò che è accaduto al ragazzo. Edoardo ha sempre seguito la squadra in questi mesi, e lo farà ovviamente anche per la trasferta nella capitale. Dopo la partita, alle 20:45, ci sarà un altro big match, quello tra Bologna e Juventus: un'altra sfida cruciale per la Champions. Insomma, questo fine settimana può lasciare tutto invariato (due pareggi), oppure già dare qualche sentenza su chi lotterà per il quarto posto fino alla fine