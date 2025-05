Estadio Deportivo: “2-1 che sa di poco. Il Betis meritava di più”

Vi proponiamo la prima pagina di oggi di Estadio Deportivo, il quotidiano sportivo di Siviglia. L'apertura è ovviamente per Betis-Fiorentina con il titolo "SABE A POCO". Nel sommario il commento è: "Il Real Betis si presenterà giovedì prossimo a Firenze con un vantaggio che ritengono troppo esiguo, avendo aperto il varco con Abde e Antony prima che Fornals sbagliasse il terzo gol, precedentemente impedito da De Gea, ma la Fiorentina, che ha avuto i suoi momenti di dominio al Villamarín, ha ridotto lo svantaggio quando meno lo meritava, grazie a un errore di Aitor Ruibal, quasi l'unico in difesa della squadra di casa, per poi sfiorare un pareggio che sarebbe stato tremendamente ingiusto considerando i meriti di entrambe le squadre".