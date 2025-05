Ranieri: “Fiorentina signora squadra, sono in forma. Servirà una super partita”

Appena archiviata la sfida d'andata con il Betis, la Fiorentina ha poco tempo per preparare la sfida di domenica alle 18 contro la Roma. Uno scontro diretto importantissimo per la corsa alla Champions e all'Europa. I giallorossi sono già da giorni proiettati al match e Claudio Ranieri lo presenta in conferenza stampa in questa antivigilia. Queste le parole del mister capitolino:

"La squadra sta bene, tranne Dybala. Abbiamo recuperato Nelsson e Abdulhamid, per cui siamo al completo. Domenica affrontiamo una signora squadra, che nelle ultime dieci partite ha perso soltanto ieri sera. Per me la Fiorentina ha tutte le carte in regola per andare in finale: ha battuto la Juventus 3-0, ha segnato all’Atalanta, ha fatto 2-2 a Milano. In queste dieci partite ha ottenuto una sconfitta, quattro pareggi e cinque vittorie. È una squadra con ottimi giocatori, grande qualità, e dovremo fare una super partita, perché è una gara da prendere con le molle. Dobbiamo lottare fino all'ultima giornata per non avere recriminazioni, non dobbiamo avere scusanti. Abbiamo da fare quattro partite e le dobbiamo giocare col coltello tra i denti".