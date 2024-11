Kean in viola fa meglio di quando aveva dietro Mbappé e Neymar: dati e contesto

E' l'uomo del momento, viene fin troppo facile scriverne, figuriamoci quando le notizie anche di una certa rilevanza (come quella sulla clausola rescissoria monstre da 52 milioni) arrivano copiose. Moise Kean, però, merita anche approfondimenti di più ampio respiro. Lo abbiamo messo a confronto con l'ultimo Vlahovic alla Fiorentina, ma si dice spesso che la competizione più accanita, per certe persone, sia con se stessi. E allora eccola, la migliore stagione di Kean a livello di gol segnati: 2020/21, maglia Paris Saint-Germain in prestito dall'Everton, l'attaccante italiano gonfia la rete 13 volte in Ligue 1, 3 in Champions League e 1 in Coupe de France. Più 2 reti all'alba della stagione in quella che ora si chiama Carabao Cup, quando ancora era all'Everton. In tutto fanno 19 marcature in 45 partite.