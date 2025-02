Kean e l’Inghilterra: Moise ricorda, non tutti amano come ama Raffaele Palladino

"Tu sei perfetto, non sbagli mai. In tutto ciò che fai..." canta Elodie in uno dei suoi singoli più famosi e conosciuti. Un brano che tutta Firenze dedicherebbe a Moise Kean dopo la doppietta contro l'Inter. L'attaccante della Fiorentina è sulla bocca di tutti: finalmente il Franchi ha un nuovo bomber che i bambini possono ammirare, amare e sognare. Il record personale di 17 gol in tutte le competizioni, realizzato con la maglia del PSG , appartiene ormai al passato. I 19 gol segnati in 28 partite tra campionato e coppe hanno proiettato l'ex Juventus nell'Olimpo degli attaccanti. Kean sta facendo la fortuna della Fiorentina, ma anche il contrario è vero.

"Se non fa almeno 15 gol, sono un incapace." Avrebbe detto Raffaele Palladino a Daniele Pradè prima che la Fiorentina piombasse sull'attaccante, all'epoca in uscita dalla Juventus. E in quella frase si nasconde il segreto del successo di Moise Kean. Perché l’amore di un allenatore vale mille volte più di qualsiasi qualità tecnica. Kean è sempre stato questo, sia in Inghilterra che in Francia e a Torino. Ma Tuchel, Allegri e Thiago Motta non sono Raffaele Palladino. O meglio, non l'hanno amato come ha fatto lui. Un dettaglio che non va mai dimenticato.