Tuttosport: “Kean, la Premier osserva. Duello tra due big inglesi”

London Calling. Le big di Premier League di stanza nella City inglese monitorano con sempre maggiore attenzione l’esplosione di Moise Kean . Come scrive Tuttosport, il boom del centravanti piemontese non è passato affatto inosservato Oltremanica. Gol pesanti che stanno facendo volare la Fiorentina in zona Champions League e hanno fatto, letteralmente, innamorare in pochi mesi il popolo viola. E pensare che il centravanti classe 2000 era stato accolto tra lo scetticismo generale in estate, quando Daniele Pradè aveva deciso di puntare forte sulla sua voglia di rivalsa dopo le ultime stagioni juventine in chiaroscuro. Tanto che a festeggiare per il suo trasferimento dalla Vecchia Signora a Firenze erano stati soprattutto i tifosi bianconeri. Al Viola Park Moise ha trovato, invece, un allenatore che finalmente ha creduto e puntato su di lui ciecamente . Quel Raffaele Palladino che nel gennaio di un anno fa aveva cercato di convincerlo a passare al Monza. Niente da fare. Kean preferì andare all’Atletico Madrid, salvo tornare poi indietro, alla stregua di un pacco postale, nel momento in cui i Colchoneros si erano resi conto che per riatletizzarlo e averlo al top della condizione sarebbero servite tre settimane.

Due club inglesi alla finestra

L’ex Psg, infatti, era reduce da un infortunio alla tibia che ne aveva stoppato sul più bello l’ascesa, proprio nel momento in cui l’allora tecnico juventino Max Allegri aveva deciso di promuoverlo titolare. Segnale lampante di come tra Kean e la Vecchia Signora non fosse destino. A Firenze invece tutto è andato nel migliore dei modi fin dal primo giorno: già 15 gol in campionato più altri 4 tra Conference League e Coppa Italia. Tanta roba, verrebbe da dire. Non a caso adesso sembra quasi bassa la clausola rescissoria da 52 milioni di euro inserita all’interno del suo contratto lo scorso giugno. Una cifra diventata decisamente abbordabile quanto allettante per i top club inglesi. Tanto che Arsenal e Tottenham lo stanno già seguendo con grande interesse in vista della prossima stagione. Attesi emissari degli Spurs anche domani sera a San Siro per visionarlo alla Scala del Calcio contro l’Inter. Occhio soprattutto ai Gunners che progettano un grande colpo in attacco e hanno inserito Kean nella short list dei loro obiettivi insieme a Benjamin Sesko (Lipsia) e Viktor Gyökeres (Sporting). Attenzione però: Moise è tutt’altro che un terzo incomodo per la dirigenza dell’Arsenal. Anzi nel rapporto qualità-prezzo può diventare la soluzione più affascinante. Senza dimenticare gli ottimi rapporti tra il suo agente (Alessandro Lucci) con la società londinese come testimonia l’operazione Calafiori confezionata nella scorsa sessione estiva di mercato. Chissà che non ci possa essere un deja-vù tra qualche mese.