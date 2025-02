“Kean? Farà 15 gol, sennò vuol dire che non sono capace”. Così Palladino a Pradè

"Se non segna almeno 15 gol vuol dire che non sono capace". Secondo il Corriere Fiorentino, Raffaele Palladino avrebbe convinto così il direttore sportivo viola. E, vedendo i numeri dell'attaccante ex Juventus, possiamo dire che l'ex Monza ci ha visto parecchio lungo. Eppure quest'estate non tutti erano convinti delle sue capacita, ma non Palladino. Lui ha sempre creduto in Moise Kean e viceversa.