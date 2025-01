Kayode via, adesso chi farà il vice Dodo? Ecco tutte le possibili opzioni

Il mercato di gennaio si sta accendendo, come sempre negli ultimi giorni. Luiz Henrique è andato in Russia, adesso c'è Man in pole. A centrocampo la Fiorentina valuterà di rinforzare ancora, mentre dietro, con la prossima partenza di Kayode direzione Brentford, i viola rimarranno con il solo Dodo come terzino destro di ruolo. Decisamente poco per qualsiasi squadra, soprattutto per chi ancora deve lottare per un piazzamento europeo e per la Conference League. Analizziamo assieme tutte le possibili opzioni per sopperire allo slot che lascerà libero da Kayode