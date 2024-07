Corsa, piedi e applicazione: Fortini, il talento viola alla Spinazzola

E se Biraghi rimanesse braccetto...

Una novità quella di Palladino, ovviamente condizionata anche dall'assenza di alcuni elementi che dovrebbero essere i titolari della retroguardia (Quarta e Pongracic). Non è passato inosservato l'utilizzo di Biraghi da braccetto di sinistra, con Parisi davanti a lui come esterno. Una novità anche per il capitano, mai utilizzato in carriera in quel ruolo specifico. Chissà se la cosa potrà progredire, senza forzarla (vedi Dimarco all'Inter). Ma se cosi sarà, Fortini potrà giocarsi le sue carte per rimanere in rosa, magari proprio come riserva di Parisi. Il ragazzo le qualità le ha, chissà se avrà la benedizione di Palladino. Dopo di che, il calciomercato è ancora molto lungo e un po' di esperienza al ragazzo farebbe comodo, ma se si volesse provare un frutto del Viola Park, perché non Fortini? LEGGI TUTTI I TABELLINI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA