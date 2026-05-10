Fiorentina-Genoa, il profilo di Luca Massimi: arbitro modesto ormai al capolinea

Sarà il trentasettenne di Termoli Luca Massimi ad arbitrare Fiorentina-Genoa. Il direttore di gara classe '88 è un fischietto dal profilo modesto, che oggi arbitrerà soltanto la sua seconda gara stagionale in Serie A. In questa stagione, oltre a Parma-Cagliari del 27 febbraio 2026, ha diretto inoltre quindici partite in Serie B. E' un arbitro che lascia giocare ma non risulta molto preciso e cerca di essere autoritario senza riuscirci al meglio. Dotato di scarsa personalità, non sempre utilizza la stessa linea di sanzioni disciplinari.

Dunque, se la partita avesse avuto un valore importante ai fini della classifica, non sarebbe designato sicuramente lui. Durante il campionato 2025/26 è probabilmente l'arbitro meno capace che l'AIA ha designato per una partita della Fiorentina. E questa potrebbe addirittura essere la sua ultima gara in Serie A, visto che le prestazioni fornite non sono state confortanti e la sua crescita si è fermata ormai da tempo.