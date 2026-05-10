Sarà il trentasettenne di Termoli Luca Massimi ad arbitrare Fiorentina-Genoa. Il direttore di gara classe '88 è un fischietto dal profilo modesto, che oggi arbitrerà soltanto la sua seconda gara stagionale in Serie A. In questa stagione, oltre a Parma-Cagliari del 27 febbraio 2026, ha diretto inoltre quindici partite in Serie B. E' un arbitro che lascia giocare ma non risulta molto preciso e cerca di essere autoritario senza riuscirci al meglio. Dotato di scarsa personalità, non sempre utilizza la stessa linea di sanzioni disciplinari.
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il direttore di gara
Fiorentina-Genoa, il profilo di Luca Massimi: arbitro modesto ormai al capolinea
Vi presentiamo il profilo e la carriera del fischietto abruzzese
Dunque, se la partita avesse avuto un valore importante ai fini della classifica, non sarebbe designato sicuramente lui. Durante il campionato 2025/26 è probabilmente l'arbitro meno capace che l'AIA ha designato per una partita della Fiorentina. E questa potrebbe addirittura essere la sua ultima gara in Serie A, visto che le prestazioni fornite non sono state confortanti e la sua crescita si è fermata ormai da tempo.
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