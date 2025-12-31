Addio 2025, benvenuto 2026. Come al cambio della guardia di ogni anno, ci guardiamo indietro e riviviamo i momenti più intensi passati assieme alla Fiorentina. E che anno solare è stato: pieno di colpi di scena e di episodi, con una prima metà a guardare verso l'alto e una seconda a guardare clamorosamente e pericolosamente verso il basso. Noi ve lo riassumiamo così, come potete vedere scorrendo attraverso le schede, ma vi chiediamo di farci sapere nei commenti qual è stato il momento che più vi ha lasciato il segno in quest'anno che salutiamo.
Il film del 2025: 10 istantanee per lasciarci alle spalle un anno di contraddizioni
A un 2026 che speriamo possa portare un po' di serenità ad una società nella confusione più totale
