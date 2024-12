I nuovi leader non bastano. Un’altra rivoluzione per restare in alto

Hanno tirato la carretta fino ad ora, hanno spinto la Fiorentina ad un passo dalla vetta, hanno preso le redini di un gruppo rivoluzionato per metà in estate. Adesso però che è arrivato il primo, vero momento di flessione della stagione viola, si rischia di sperperare tutto il buono della prima parte di campionato. Da Kean a Cataldi, da Adli a Gosens, passando per De Gea, Colpani e (ahinoi) Bove. Finché c'è stato il numero 4, la Fiorentina volava, sembrava un ingranaggio perfetto dove tutto funzionava a meraviglia. Ma forse la macchina di Palladino era già un gigante dai piedi d'argilla, che si reggeva su equilibrio perfetto ma precario destinato a non reggere 38 partite.