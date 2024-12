Non tutte le ciambelle, si sa, vengono col buco. E anche in una sessione di calciomercato che, a conti fatti, si è rivelata più che positiva per la Fiorentina con una serie di belle o bellissime intuizioni (pensiamo a Kean, De Gea, Cataldi, Bove, Adli, Gosens) c'è un'altra faccia della medaglia che risponde alla voce "delusioni". Valutazioni non ancora definitive, specifichiamolo, ma quando la stagione volge quasi a metà, qualche considerazione è plausibile. Sono 3, a mio avviso, i nomi che possono essere inseriti nella categoria, lasciando da parte Gudmundsson (quasi costantemente ai box) e Moreno (investimento per il futuro, con troppe poche occasioni finora per dimostrare il suo valore).

Fiorentina, ecco i nuovi che hanno deluso

Pongracic, Richardson e Colpani. Vuoi per costo o vuoi per aspettative, ad oggi il piatto piange. Partiamo dal difensore, che è stato pagato al Lecce la stessa cifra incassata dal Nottingham Forrest per Milenkovic. Ma se il serbo è uno dei grandi protagonisti della squadra rivelazione della Premier League (4° in classifica), il croato non è sostanzialmente pervenuto. Certo, anche nel suo caso i tanti infortuni hanno pesato ma, a differenza di Gudmundsson, quando Pongracic ha messo piede in campo ha combinato disastri in serie spingendo Palladino - suo estimatore della prima ora - a relegarlo tra le riserve.