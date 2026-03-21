Harrison terzino sinistro? Più idea che provocazione: precedenti e numeri

Fino a dove si spinge la parola provocazione? Harrison basso non è solo immaginazione: qualcuno ci ha già provato. Come è andata e possibile messa in pratica nel presente

Matteo Torniai Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 16:06)

“Parisi deve giocare alto a destra. Harrison deve stare a sinistra, anche da terzino, ma solo lì”. Lo spunto dell’editoriale di Matteo Magrini apre una riflessione interessante: davvero Jack Harrison può essere una soluzione credibile da terzino sinistro?

La risposta, numeri alla mano, è meno scontata di quanto sembri. Perché sì, Harrison nasce esterno offensivo, ma nella sua carriera ci sono già stati esperimenti concreti in quella posizione.

Il caso più recente risale al 26 agosto scorso, in EFL Cup, con la maglia del Leeds contro lo Sheffield Wednesday. In un 4-2-3-1, Harrison viene schierato terzino sinistro dal 1', ma l’interpretazione del ruolo è tutt’altro che difensiva: la sua posizione media è stabilmente oltre la metà campo, trasformando di fatto la linea arretrata in una difesa a tre. Un terzino “finto”, più simile a un esterno a tutta fascia. Nella mappa qui sottostante presa da Sofascore, ecco riportate le posizione medie dei giocatori del Leeds in quell'occasione (Harrison in grafica corrisponde al numero 20).

I dati raccontano una prestazione completa: 125 tocchi, 91% di precisione nei passaggi, 3 passaggi chiave, 1 big chance creata, 18 cross tentati e addirittura 3 conclusioni verso la porta. Non solo spinta: anche 7 recuperi palla, 5 contributi difensivi e 4 duelli vinti a terra. Segnali di adattabilità, pur in un contesto di dominio territoriale (80% possesso per il Leeds) che ha certamente facilitato il suo compito.

Il secondo precedente risale invece al 5 dicembre 2021, sempre con il Leeds, in Premier League contro il Brentford. In quel caso Harrison entra dopo 15 minuti, costringendo l’allenatore Marcelo Bielsa a ridisegnare la squadra: da un 3-4-3 a una difesa a quattro, con Harrison adattato come terzino puro. Un contesto più emergenziale, ma comunque significativo.

E nella Fiorentina di oggi? — Cosa emerge da questi due episodi? Che Harrison può occupare quella zona di campo, ma a una condizione precisa: avere libertà di spinta. Non è un terzino bloccato, né un difensore classico. È un esterno offensivo “riciclato” dietro, che rende al meglio quando può attaccare, allargarsi e creare superiorità.

Ecco perché, nel contesto della Fiorentina, la sua eventuale collocazione da terzino sinistro può diventare una chiave tattica soprattutto contro difese chiuse: più ampiezza, più cross, più presenza offensiva. Ma anche qualche rischio in fase difensiva, specie in un campionato come la Serie A, dove letture e posizionamento contano più della semplice corsa.

In questo senso, la "palla" passa a Vanoli anche se, comprensibilmente, in un momento così delicato della stagione è difficile ipotizzare grandi esperimenti tattici. Certo è che, considerato Parisi nel suo nuovo ruolo di ala destra offensiva, ecco che, dietro a Gosens, l'allenatore ex Torino ha a disposizione il solo Balbo della Primavera.

Magari non dal 1', ma Harrison a gara in corso, può diventare contro le più basse e coriacee difese un'opzione certamente interessante. Com'è successo, se andiamo all'indietro con la memoria fino al suo esordio, in casa contro il Cagliari, con un punteggio da provare a ribaltare. Da ricordare che la sua interpretazione del ruolo di esterno non è solo offensiva, ma anche difensiva. Ripiegamenti e corse all'indietro sono nel suo repertorio. Vanoli ne è consapevole e lo ha lanciato poi anche nell'esperimento (di squadra fallimentare) a Udine come laterale destro (non nella sua fascia favorita) nel 3-5-2. A sinistra magari può essere un'opzione nuovamente proponibile: vi facciamo vedere anche i dati delle 6 partite - già un numero più consistente rispetto a quelle da terzino puro - giocate da tornante di fascia in Inghilterra, sempre grazie a Sofascore:

A prescindere, soprattutto per la precedente mancanza di queste caratteristiche in rosa, Harrison si sta dimostrando tatticamente utile a Vanoli e a questa Fiorentina. Una valida opzione in più sulle corsie, porzione di campo rimasta vedova di interpreti nella prima parte di questa strana stagione.