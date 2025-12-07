Gudmundsson-Vanoli non si spiega senza squarci: o è grave o è gravissimo

Ma che razza di incubo stiamo vivendo? La mattina è stata funestata dall'ennesimo episodio surreale in casa Fiorentina

Federico Targetti Caporedattore 7 dicembre 2025 (modifica il 7 dicembre 2025 | 16:38)

Non ci volevamo credere. Ci siamo dati un pizzicotto, tirati un paio di schiaffi, lavati il viso con l'acqua fredda e poi di nuovo lo sguardo sul display: niente, Gudmundsson ha davvero smentito pubblicamente Vanoli sull'episodio del rigore.Long story short, cioè per farla breve, il tecnico ieri in conferenza stampa post Sassuolo-Fiorentina 3-1 ha spiegato come l'islandese non se la sia sentita di battere il rigore dello 0-1 e oggi il numero 10... ha detto che non è vero.

Dovremmo commentare questa cosa, e lo faremo, ma siamo in quella che negli scacchi si definisce una Zugzwang (dal tedesco "costrizione a muovere"): una situazione in cui si è costretti a fare una mossa, ma qualsiasi mossa disponibile evidenzia uno squarcio, una gravità. Le due dichiarazioni cozzano, non possono esistere insieme. Una è falsa, non se ne esce. Procediamo segmento per segmento.

Lato Gudmundsson — Albert sostiene che non si è mai rifiutato di calciare: dice il falso? È gravissimo. Dice il vero? È grave. Il fatto che abbia già battuto rigori ben più pesanti (vs Bologna sullo 0-2, a Genova da ex e sotto i tifosi locali sullo 0-1) lascerebbe pensare che non avrebbe avuto grossi problemi a tirare a Reggio sullo 0-0 a inizio gara. Ecco, se dice il vero è comunque grave, perché da una parte Mandragora (pur perfetto nella trasformazione) non era tenuto a scavalcarlo nelle gerarchie, dall'altra come mai Vanoli, dopo la partita, ha detto ciò che ha detto? Per non parlare, poi, di quel "non sono il tipo di giocatore che litiga davanti ad uno stadio pieno": un riferimento al comportamento di Kean? Non se ne può avere la certezza assoluta, ma il link viene spontaneo.

Lato Vanoli — Vanoli dice il vero? Allora Gudmundsson dice il falso ed è gravissimo, oltre ad essere grave di per sé il non sentirsela per un giocatore come lui. Ma ne abbiamo già parlato. Vanoli dice il falso? Ci sono due vie: o ha semplicemente detto una bugia, ed è gravissimo, oppure ha parlato senza avere ben chiaro cosa sia successo in campo. Che è comunque grave, perché così facendo ha esposto un suo giocatore alle critiche e soprattutto innescato la risposta di quest'ultimo, puntualmente arrivata. "Non devo essere io a capire Gudmundsson, deve essere lui a capire me, e anche in fretta", aveva detto il tecnico presentandosi. Non è che stia procedendo benissimo... Come ti giri ti giri, è un pasticciaccio brutto. Come tutto quel che abbiamo visto fin qui.