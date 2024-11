Analizzando la spesa di entrambi i giocatori, siamo lì. 12,5 milioni (più altri 12,5 di bonus) per l'argentino due estati fa , dove è stata battuta anche la concorrenza della Roma pur di portarlo a Firenze. Discorso non diverso per Gudmundsson, 7 milioni di prestito, 18 di riscatto condizionato, più circa 5 milioni di bonus, per un totale di 30 milioni . Analizzando invece lo status dei due giocatori, l'islandese parte avanti, sia per la stagione scorsa, sia per l'importanza del giocatore. Numero 10 sulle spalle, e sprazzi di campione vero visti in quelle poche apparizioni in maglia viola. Ma i due potranno coesistere?

Una poltrona per due

Guardando il modulo e gli interpreti che stanno facendo grande questa Fiorentina, la prima risposta logica è no, la coesistenza non è possibile. I due sono giocatori diversi eppure incredibilmente simili. L'islandese predilige e ha nelle corde più velocità e dribbling rispetto a Beltran, che però spicca di più in posizionamento e aiuto alla squadra. Sono due facce della stessa medaglia, o meglio dire, due numeri 10 per un solo posto. L'abbondanza non è mai un problema per un allenatore, così Palladino, quando avrà entrambi a disposizione, potrà scegliere anche a seconda dell'avversario e di come vuole impostare la partita. Una soluzione può essere il ritorno alla difesa a tre, con entrambi dietro Kean e Colpani in panchina, oppure rimanendo con il 4-2-3-1, con Gudmundsson spostato a sinistra, ma si rovinerebbe l'equilibrio che finalmente la Fiorentina ha ritrovato, e parleremo più di fantacalcio. La cosa da notare è che la Fiorentina si trova lassù a fine novembre con Gudmundsson ancora da scoprire e da ammirare seriamente, con un Beltran così in più che non guasta di certo