Genoa-Fiorentina: notte di Halloween, tra fantasmi salvezza e sogno Champions

A Marassi giovedì non una sfida come le altre. Genoa-Fiorentina, tra infortunati ed ex, può essere decisiva per entrambe le squadre

Nella notte di Halloween, questo Genoa-Fiorentina non è solamente una partita di Serie A come tutte le altre. I rossoblù arrivano alla sfida da penultimi in classifica, in una situazione critica con soli sei punti in nove giornate. Per rimediare, hanno dovuto richiamare Balotelli, attualmente svincolato, forse sperando in una svolta a livello emotivo. La questione Gudmundsson, che ha tenuto banco in estate, non allevierà certamente la tensione della sfida, anche se l'islandese, causa infortunio, non farà parte della partita. Genoa-Fiorentina è anche la storia di David De Gea, che in estate poteva vestire la maglia del Grifone, mentre ora è il muro viola e uno dei portieri più forti della Serie A. Questa partita è inoltre l’incontro tra chi, in parte e nel proprio piccolo, ha contribuito positivamente alla storia viola, come Gilardino e Badelj.