De Gea, troppo per il Genoa: i retroscena del no e il passaggio alla Fiorentina

David De Gea , prima di accettare la Fiorentina, questa estate era stato contattato anche dal Genoa per rinforzare la porta. Poi, la 777 Partners, holding americana proprietaria del club ligure, scelse di non affondare il colpo sul 33enne spagnolo, perché i costi erano eccessivi (2,5 milioni la richiesta iniziale), scegliendo di virare su Pierluigi Gollini, lui curiosamente ex viola, assente domani a causa di un fastidioso problema che ha richiesto un'operazione per essere risolto . Arrivati al giorno d'oggi, possiamo ringraziare il Grifone per questa scelta, perché Firenze ha ritrovato finalmente un grande portiere, che a suon di prestazioni e parate si è conquistato l'amore di tutti i tifosi.

La scelta di Firenze

È vero, in estate erano tante le incognite legate alle sue condizioni, visto che si trattava di un giocatore inattivo negli ultimi 14 mesi, ma per un portiere la situazione è diversa. Lo spagnolo, comunque, ha continuato ad allenarsi singolarmente, rifiutando diverse offerte anche da club importanti, in attesa di un progetto che lo convincesse a pieno, facendo anche alcune rinunce sotto l'aspetto economico. La chiamata della Fiorentina è stata destino, l'ex Manchester United non ci ha pensato due volte, come confermato anche dall'agente Valerio Giuffrida tempo fa: "Prade’ ha deciso di puntare su De Gea in un momento inaspettato del mercato e lo ha fatto come un fulmine a ciel sereno durante un pomeriggio in cui stavamo parlando assiduamente di Gudmundsson al Viola Park. La trattativa per De Gea è durata appena qualche ora. Società e giocatore si sono trovati subito e si sono innamorati a prima vista".