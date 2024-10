Come ti svolto la squadra: le 5 mosse con cui Palladino cambiato la Fiorentina

Le prime parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa dopo il roboante 5-1 alla Roma sono chiare, non montarsi la testa e continuare a lavorare. Il tecnico viola ha agito da pompiere, anche se sa bene che in una città come Firenze ci vuole poco per entusiasmare il tifo. Ma più che da pompiere Raffaele Palladino in questo ultimo mese e mezzo sembra aver tirato fuori la bacchetta magica, alla Houdini. L'ex Monza non vuole autocelebrazioni particolari, spiegando così, in modo semplice alcuni dei suoi accorgimenti: "Ho provato a lavorare per due mesi, due mesi e mezzo sulla mia idea, poi mi sono reso conto che questi ragazzi avevano bisogno di sicurezze diverse". Ma quali sono queste mosse che si sono rivelate vincenti? Ecco le soluzioni principali adottate da Palladino per ribaltare la sua Fiorentina, e alcune delle sue convinzioni