Gasperini e i tifosi del parterre: la battuta del tecnico sul cambio panchina

Il siparietto di Giampiero Gasperini in sala stampa dopo la vittoria della sua Roma all'Artemio Franchi di Firenze

Tommaso Ormini 5 ottobre - 18:31

Un sorriso, una frecciata e un vecchio ricordo che torna a galla. Durante la conferenza stampa post-partita di Fiorentina-Roma, Giampiero Gasperini ha lasciato cadere con ironia un commento sul suo rapporto con il pubblico del “Franchi”.Per anni, ai tempi dell’Atalanta, il tecnico aveva spesso mostrato nervosismo verso la tribuna fiorentina, in particolare verso quella parte di stadio che oggi ospita la panchina avversaria. Un legame tutt’altro che idilliaco, alimentato da sfide sempre tese e battibecchi a distanza.

Stavolta, però, Gasperini ha scelto il registro della leggerezza. Tra una risposta e l’altra, in un momento più informale della conferenza, avrebbe lasciato intendere - non senza ironia - che il cambio di panchina gli ha giovato: oggi alle sue spalle non c’erano più i “soliti” tifosi del parterre, ma persone “fantastiche”.

Un riferimento scherzoso, ma non casuale. Dallo scorso anno, infatti, la Fiorentina ha invertito le panchine di casa, anche in seguito allo spostamento, a causa dei lavori, del tifo caldo in Curva Ferrovia. E così, dopo anni di tensioni con quella parte di tribuna, Gasperini ha potuto concedersi una battuta, questa volta più divertita che polemica.